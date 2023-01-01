Биография

Наталья Мокрицкая – продюсер и киновед отечественного кино, родилась 4 февраля 1969 года (СССР). За свой вклад в кино была награждена государственной премией Российской Федерации. После окончания школы она поступила в Государственный университет Молдавии. После его окончания отправилась в Москву, где поступила на сценарный факультет ВГИКа им. С.А. Герасимова. Довольно продолжительное время занимала должность директора в кинокомпаниях «Парадиз» и «ВЕСТ» Miramax (Россия). 1.10.2020 года получила должность генерального директора компании «Московское кино». Фильмы, продюсером которых была Мокрицкая, часто становились лауреатами кинофестивалей, в частности, Гран-при «Кинотавр-2006», а также международного фестиваля, проходившего в г. Тель-Авив. Примечательно, что во многих фильмах Натальи Мокрицкой режиссером выступил Сергей Мокрицкий. Именно этот творческий тандем подарил отечественному зрителю экранизацию романа фантаста Сергея Лукьяненко – «Черновик». Среди других известных работ продюсера можно выделить фильм «Изображая жертву», «Юрьев день», «Битва за Севастополь», «Подбросы», «Человек из Подольска» и многие другие.