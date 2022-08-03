День учителя (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Один день из жизни типичного персонажа российской истории, «маленького человека» – учителя русского языка и литературы в школе. Интеллигент и его проблемы в начале XXI века. Один день из жизни страны, которая когда-то любила Есенина. О том, что у неe еще есть надежда...
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.0 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Мокрицкий
- Актёр
Анатолий
Кот
- Актриса
Светлана
Немоляева
- Актриса
Ирина
Рахманова
- Актриса
Марианна
Шульц
- Актёр
Александр
Горчилин
- АБАктёр
Андрей
Бильжо
- Актриса
Людмила
Титова
- ЛДАктриса
Лариса
Дадиани
- АФАктёр
Артем
Федотов
- ВТАктёр
Владимир
Терещенко
- Сценарист
Сергей
Мокрицкий
- Продюсер
Наталья
Мокрицкая
- УСПродюсер
Ульяна
Савельева
- ЛРХудожница
Людмила
Рыбалко
- ПХМонтажёр
Павел
Ханютин
- ИМОператор
Иван
Малютин
- АМКомпозитор
Александр
Маноцков