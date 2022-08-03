День учителя
Wink
Фильмы
День учителя
7.42012, День учителя
Драма78 мин18+

День учителя (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Один день из жизни типичного персонажа российской истории, «маленького человека» – учителя русского языка и литературы в школе. Интеллигент и его проблемы в начале XXI века. Один день из жизни страны, которая когда-то любила Есенина. О том, что у неe еще есть надежда...

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «День учителя»