Один день из жизни типичного персонажа российской истории, «маленького человека» – учителя русского языка и литературы в школе. Интеллигент и его проблемы в начале XXI века. Один день из жизни страны, которая когда-то любила Есенина. О том, что у неe еще есть надежда...

