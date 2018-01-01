Биография

Актер и композитор Артем Федотов – новое лицо отечественного кинематографа. Родился в городе Новоуральске (Свердловск-44) 16 декабря 1985 года. Музыка кино является настолько тонкой для восприятия материей, что далеко не каждый, даже очень талантливый музыкант может предложить свои треки к фильму. Артем оказался востребованным на этом поприще. Его песни и музыкальное оформление к фильмам раскрашивают замысел режиссера нужными красками. Снимался как актер Артем Федотов в фильме «Волшебник», это его единственная актерская работа. Но как композитор Артем Федотов полностью делал весь трек к фильму. Практически это его авторская работа. Фильм вышел в 2019 году. До этого были проекты музыкальных работ в кино начиная с 2016 года. Самые известные из них – сериал «Нянька», фильм «Новогодний переполох», «Мятеж», «Выше неба». Всего работы – в 16 кинопроектах. За кадром остается работа Артема Федотова в сериале «Простая жизнь» на ТВ-3, где он пробовал себя, и не без успеха. Личная жизнь актера, как и нюансы творчества, остается за завесой. Но в интернете можно найти самые популярные треки композитора. А популярность у молодежи героически-романтических песен возрастает год от года. Это трек «Рок-н-рол» и «песня «Снова на сцене» из фильма «Волшебник».