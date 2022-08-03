Снег растает в сентябре
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Снег растает в сентябре

Снег растает в сентябре (сериал, 2015) смотреть онлайн

8.92015, Снег растает в сентябре 1 сезон
Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Маша – единственная дочь влиятельного чиновника Федора Михайловича Вишневского. Она живет в роскошной квартире вместе с отцом и тетей, которые в ней души не чают. Вся жизньдевушки расписана наперед: престижный университет, выгодное замужество. Уже и жених подходящий найден – молодой и амбициозный бизнесмен Сергей, сын покойного друга Федора Михайловича. Иван – обычный деревенский паренек. Держит небольшую автолавку, помогает родителям. Отец Ивана, ремонтируя крышу, упал и повредил позвоночник. Теперь Иван единственный кормилец в семье.

Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

5.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Снег растает в сентябре»