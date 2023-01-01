Биография

Максим Радугин – актер театра, способный играть как харизматичных злодеев, так и обаятельных романтиков. Его талант и мастерство перевоплощения оценили многие российские и украинские зрители. Артист любит спорт, занимается теннисом, ведет здоровый образ жизни. Артист родился в столице. Мать Максима – архитектор, отец – инженер. В юности он планировал стать инженером, вдохновившись примером отца. После получения аттестата Максим стал студентом Московского государственного института радиотехники, электроники и автоматики. Получив профессию, он понял, что не хочет заниматься электроникой, он хотел попробовать свои силы в медицине. От поступления в медицинскую академию его отговорила бабушка, которая сама была врачом. Она убедила внука в том, что врачом нужно работать по призванию. После долгих раздумий Радугин принял решение поступать в театральное училище им. Б. Щукина и успешно сдал вступительные экзамены. Первой кинематографической работой актера стала драма «Брейк-Пойнт», где зрители увидели Максима Радугина в роли сербского теннисиста. Известным и узнаваемым актер стал после участия в телесериале «Принцесса цирка». Отрицательного героя он сыграл в киноленте «Дар Божий». Затем зрители увидели Максима Радугина в сериалах «Ранетки», «Закрытая школа», «Метод Лавровой», «Деффчонки», «Физрук». Карьера артиста стремительно развивается, он получает роли в драматических и комедийных проектах.