И в горе, и в радости (сериал, 2015) смотреть онлайн

За внешним благополучием в жизни Ивана скрываются проблемы с дочкой и женой, на решение которых не хватает времени. Он пытается сохранить свой небольшой бизнес. Встретившись спустя много лет с братом Егором, Иван понимает, что их жены будут рожать сыновей примерно в одно и то же время. Но страшная катастрофа разделяет их жизни на «до» и «после». В аварии погибает Вера, Егор и ребенок Марины. Марина сходит с ума от горя – она потеряла мужа, врачи боятся сказать ей, что ее ребенок тоже умер.

