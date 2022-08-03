И в горе, и в радости
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И в горе, и в радости

И в горе, и в радости (сериал, 2015) смотреть онлайн

9.02015, И в горе, и в радости 1 сезон
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

За внешним благополучием в жизни Ивана скрываются проблемы с дочкой и женой, на решение которых не хватает времени. Он пытается сохранить свой небольшой бизнес. Встретившись спустя много лет с братом Егором, Иван понимает, что их жены будут рожать сыновей примерно в одно и то же время. Но страшная катастрофа разделяет их жизни на «до» и «после». В аварии погибает Вера, Егор и ребенок Марины. Марина сходит с ума от горя – она потеряла мужа, врачи боятся сказать ей, что ее ребенок тоже умер.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

5.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «И в горе, и в радости»