WinkАлексей Макаров
Алексей Макаров
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 15 февраля 1972 г. (53 года)
Биография
Алексей Макаров — российский театральный и киноактер. Обладатель премии ФСБ России за исполнение роли майора Смолина в картине «Личный номер». Родился в Омске 15 февраля 1972 года. Алексей учился в интернате, так как его мама, Любовь Полищук, постоянно участвовала в съемках и выступлениях и не могла оставить сына без присмотра. После школы поступил в ГИТИС. Когда его окончил, начал играть в театре. К 1997 году Алексей Макаров получил опыт работы в кино — он снялся в нескольких эпизодических ролях в сериале «Дальнобойщики», фильме «Чек». Первую главную роль сыграл в картине «Личный номер» в 2004 году, после чего его карьера начала развиваться. Актер часто участвует в телевизионных шоу. На его счету почти 80 ролей в кино.
Фильмография
Актёр
- 8.8
Ухожу красиво2023
- 7.1
Актрисы2023
- 9.0
Операция «Неман»2023
- 8.1
Кабинет путешественника2022
- 8.9
АльфаРомео2022
- 9.2
Гости из прошлого2020
- 9.0
И в горе, и в радости2015Бесплатно
- 8.9
Время собирать2014, 93 минБесплатно
- 9.3
Гюльчатай. Ради любви2014Бесплатно
- 8.8
Личное дело майора Баранова2012, 97 минБесплатно
- 8.9
На крючке!2010, 86 мин
- 8.8
Карусель2010, 94 минБесплатно
- 8.8
Первая попытка2009Бесплатно
- 8.5
Царь2009, 118 мин