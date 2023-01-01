Биография

Алексей Макаров — российский театральный и киноактер. Обладатель премии ФСБ России за исполнение роли майора Смолина в картине «Личный номер». Родился в Омске 15 февраля 1972 года. Алексей учился в интернате, так как его мама, Любовь Полищук, постоянно участвовала в съемках и выступлениях и не могла оставить сына без присмотра. После школы поступил в ГИТИС. Когда его окончил, начал играть в театре. К 1997 году Алексей Макаров получил опыт работы в кино — он снялся в нескольких эпизодических ролях в сериале «Дальнобойщики», фильме «Чек». Первую главную роль сыграл в картине «Личный номер» в 2004 году, после чего его карьера начала развиваться. Актер часто участвует в телевизионных шоу. На его счету почти 80 ролей в кино.