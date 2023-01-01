Первая попытка (сериал, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мара Александрова – женщина со сложным характером и такой же непростой судьбой. Она отчаянно борется за каждый наступающий день. Один за другим в ее жизни меняются мужчины. Получив от нее определенную поддержку: моральную, финансовую – сразу же покидают. Это ожесточает ее. Мара готова абсолютно на все, чтобы доказать окружающим: в моей жизни все хорошо, я счастлива! В своeм бесконечном поиске счастья Мара цинична, расчетлива, часто нечестна. Для нее цель оправдывает средства. Поэтому она идет напролом, не осознавая, что летит на пламя, как мотылек-однодневка, переступая через сотрудников, подругу и любящего ее человека.



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