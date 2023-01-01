Первая попытка (сериал, 2009) смотреть онлайн бесплатно
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Сюжет
Мара Александрова – женщина со сложным характером и такой же непростой судьбой. Она отчаянно борется за каждый наступающий день. Один за другим в ее жизни меняются мужчины. Получив от нее определенную поддержку: моральную, финансовую – сразу же покидают. Это ожесточает ее. Мара готова абсолютно на все, чтобы доказать окружающим: в моей жизни все хорошо, я счастлива! В своeм бесконечном поиске счастья Мара цинична, расчетлива, часто нечестна. Для нее цель оправдывает средства. Поэтому она идет напролом, не осознавая, что летит на пламя, как мотылек-однодневка, переступая через сотрудников, подругу и любящего ее человека.
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Информация
Рейтинг
- СГРежиссёр
Сергей
Гинзбург
- Актриса
Эльвира
Болгова
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Карэн
Бадалов
- Актёр
Владимир
Жеребцов
- Актёр
Юозас
Будрайтис
- АКАктёр
Андрей
Кузичев
- Актриса
Ольга
Красько
- МЯАктриса
Марина
Яковлева
- МКАктриса
Мария
Куликова
- АОАктёр
Артём
Осипов
- МШСценарист
Майя
Шаповалова
- ВТСценарист
Виктория
Токарева
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- ИБОператор
Игорь
Бондарев
- ИЕКомпозитор
Илья
Ефимов