Юозас Будрайтис
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 6 октября 1940 г. (84 года)
Биография
Юозас Будрайтис – актер кино и театра, народный артист Литвы. Сдержанность, склонность к упорному труду и лиризм, свойственные всем представителям северных народов, помогли маленькому мальчику из деревни Лепинай стать в 2013 году лауреатом Национальной премии Литвы. Юозас происходит из семьи крестьян и в детстве был далек от мысли сделать кинокарьеру. Он был первенцем, помогал родителями, присматривал за младшими братьями. После окончания Великой Отечественной войны Будрайтисы уехали в Клайпеду, а затем – в местечко Швекшне, где в школе Юозас начал заниматься творчеством в самодеятельных коллективах. После службы поступил на юрфак и переехал учиться в Вильнюс. Очень скоро именитый кинорежиссер Жалакявичюс пригласил талантливого парня в картину «Niekas nenorėjo mirti» (Юозас Будрайтис в роли Йонаса). После премьеры ленты и успеха актер попросил о переводе на заочное и начал сниматься в отечественных и зарубежных лентах. С именем Будрайтиса связан успех многих фильмов советского периода, он входил в мощную актерскую литовскую школу, о которой сейчас многие киноманы узнают с удивлением. Его режиссерская карьера не была такой удачной, единственным фильмом Юозаса Будрайтиса остался «Город птиц» по рассказу Олеши.
Фильмография
Актёр
- 7.9
Сладкое прощание Веры2015, 104 минБесплатно
- 8.2
Белые росы. Возвращение2014, 100 минБесплатно
- 8.2
Про любоff2010, 106 мин
- 8.8
Первая попытка2009Бесплатно
- 8.4
КГБ в Смокинге2005
- 8.1
Мытарь1997, 72 минБесплатно
- 6.7
Аномалия1993, 76 минБесплатно
- 7.6
День гнева1985, 80 минБесплатно
- 9.5
Блокада: Фильм 21977
- 8.5
Рудобельская республика1971, 92 минБесплатно