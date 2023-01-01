Биография

Юозас Будрайтис – актер кино и театра, народный артист Литвы. Сдержанность, склонность к упорному труду и лиризм, свойственные всем представителям северных народов, помогли маленькому мальчику из деревни Лепинай стать в 2013 году лауреатом Национальной премии Литвы. Юозас происходит из семьи крестьян и в детстве был далек от мысли сделать кинокарьеру. Он был первенцем, помогал родителями, присматривал за младшими братьями. После окончания Великой Отечественной войны Будрайтисы уехали в Клайпеду, а затем – в местечко Швекшне, где в школе Юозас начал заниматься творчеством в самодеятельных коллективах. После службы поступил на юрфак и переехал учиться в Вильнюс. Очень скоро именитый кинорежиссер Жалакявичюс пригласил талантливого парня в картину «Niekas nenorėjo mirti» (Юозас Будрайтис в роли Йонаса). После премьеры ленты и успеха актер попросил о переводе на заочное и начал сниматься в отечественных и зарубежных лентах. С именем Будрайтиса связан успех многих фильмов советского периода, он входил в мощную актерскую литовскую школу, о которой сейчас многие киноманы узнают с удивлением. Его режиссерская карьера не была такой удачной, единственным фильмом Юозаса Будрайтиса остался «Город птиц» по рассказу Олеши.