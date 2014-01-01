Белые росы. Возвращение (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Продолжение культовой советской трагикомедии «Белые росы». Современная история людей, спасающих родную деревню от застройки. Устав от городской суеты, сын Федоса Ходаса Андрей возвращается в родные Белые росы. Как вдруг безоблачную жизнь на хуторе омрачает визит двух молодых бизнесменов, к�оторые хотят выкупить деревенские территории под застройку. Жители Белых рос, в числе которых и Андрей, оказываются на грани выселения. Ходас решает не отдавать родную землю и пытается ее отстоять, заручившись поддержкой семьи. Удастся ли ему спасти хутор и как в этом поможет опыт предыдущих поколений, расскажет комедия «Белые росы» — фильм 2014 смотреть онлайн можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- АБРежиссёр
Александра
Бутор
- Актёр
Юозас
Будрайтис
- Актёр
Павел
Харланчук
- СЖАктёр
Сергей
Жбанков
- АПАктриса
Анна
Полупанова
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- ВМАктёр
Виктор
Манаев
- ЮСАктриса
Юлия
Смирнова
- ЕЖАктриса
Евгения
Жукович
- ЖДАктёр
Жорж
Девдариани
- НДАктриса
Наталья
Дедейко
- АБСценарист
Александра
Бутор
- АДСценарист
Алексей
Дударев
- ЮГСценарист
Юлия
Гирель
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Грицевский
- ОГОператор
Олег
Гирель