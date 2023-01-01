Павел Харланчук
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 27 июня 1978 г. (46 лет)
Биография
Павел Харланчук — актер театра, кино и телевидения. Родился в Гомеле 27 июня 1978 года. С детства будущий артист занимался в театральной студии и обожал творчество. В юношеские годы его заметил режиссер Владимир Короткевич и пригласил присоединиться к составу спектакля «Алые паруса». Позже Павел поступил к нему же на курс в Белорусскую академию искусств. Получив актерское образование, решил расширить профиль и отучился на режиссера. Служил в Театре имени Горького, Белорусском национальном театре имени Купалы. Сегодня Павел Харланчук успешно снимается в различных проектах, его фильмография насчитывает более 75 работ. Актера можно встретить в таких сериалах, как «С чистого листа», «Любовь веры», «Полосатое счастье», «Воскресенский», «Последний аксель», «Игра на выживание», «Красная королева».
Фильмография
- 8.9
Моя девочка2023
- 8.8
Лекарство для Веры2021, 91 мин
- 8.9
Тум-Паби-Дум2017, 95 минБесплатно
- 8.6
От печали до радости2016Бесплатно
- 7.9
Сладкое прощание Веры2015, 104 минБесплатно
- 8.8
Участок лейтенанта Качуры. Черная паутина2015
- 8.8
Государственная граница. Ложная цель2015
- 9.0
Все сокровища мира2014Бесплатно
- 8.2
Белые росы. Возвращение2014, 100 минБесплатно
- 9.1
Государственная граница. Смертельный улов2014
- 9.1
Государственная граница. Афганский капкан2014
- 8.5
Хочу замуж2013, 93 минБесплатно
- 9.1
Государственная граница. Курьеры страха2013
- 8.8
Чего хотят мужчины2013, 94 минБесплатно
- 8.6
Следы апостолов2013
- 8.9
Русалка2012, 180 минБесплатно
- 9.0
Мать и мачеха2012, 184 минБесплатно
- 8.7
Участок лейтенанта Качуры. Смертельный танец2012
- 8.3
Все, что нам нужно...2011
- 9.1
Пряники из картошки2011, 105 минБесплатно