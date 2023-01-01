Биография

Павел Харланчук — актер театра, кино и телевидения. Родился в Гомеле 27 июня 1978 года. С детства будущий артист занимался в театральной студии и обожал творчество. В юношеские годы его заметил режиссер Владимир Короткевич и пригласил присоединиться к составу спектакля «Алые паруса». Позже Павел поступил к нему же на курс в Белорусскую академию искусств. Получив актерское образование, решил расширить профиль и отучился на режиссера. Служил в Театре имени Горького, Белорусском национальном театре имени Купалы. Сегодня Павел Харланчук успешно снимается в различных проектах, его фильмография насчитывает более 75 работ. Актера можно встретить в таких сериалах, как «С чистого листа», «Любовь веры», «Полосатое счастье», «Воскресенский», «Последний аксель», «Игра на выживание», «Красная королева».