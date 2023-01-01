Государственная граница. Афганский капкан
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Государственная граница. Афганский капкан

Государственная граница. Афганский капкан (сериал, 2014) смотреть онлайн

9.12014, Государственная граница. Афганский капкан 1 сезон
Драмы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Действие новой ленты разворачивается на фоне развала СССР. Офицер-пограничник Антон Пекарский, пройдя войну в Афганистане и отслужив десять лет на границе в Средней Азии, становится ненужным распадающемуся на части государству и возвращается в родную Беларусь. Однако знания и верность долгу опытного пограничника оказываются востребованными на Родине, где создаются новые национальные службы охраны рубежей.

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Информация

Страна
Беларусь
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Государственная граница. Афганский капкан»

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