Игорь Денисов
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 25 июня 1959 г. (65 лет)
Биография
Игорь Денисов – актер. Заслуженный артист Белоруссии. Награжден медалью Франциска Скорины. Родился в 1959 году. В школе занимался музыкой и спортом. Окончил театрально-художественный институт в 1985 году. До последнего времени работал в минских театрах, где сыграл в общей сложности более сорока ролей. На радио занят в литературных чтениях. Играет в телеспектаклях. Первая кинематографическая роль Денисова датирована 1991 годом. Однако популярность к киноактеру приходит только после ленты 2003 года «Оккупация. Мистерии». Трагический образ слабовольного самоубийцы удается артисту в полной мере. Актер много играет в кино последних десятилетий. Второстепенные и эпизодические роли в его исполнении безупречны. Старый Рубенис в драматическом сериале «1942» заставил переживать неравнодушного зрителя. Денисов в сериале 2010 года «Брестская крепость» играет немецкого офицера, ошеломленного упорством и стойкостью остатков крепостного гарнизона. Ярко и рельефно сыграл актер в сериале «Охота на гауляйтера». Одна из главных ролей сыграна артистом в фильме «Государственная граница». Хорош и его полковник Капралов в сериале 2019 года «Подсудимый».
Фильмография
Актёр
- 7.7
Тень врага2017, 89 минБесплатно
- 8.3
Следы на воде2016, 96 минБесплатно
- 9.0
Долги совести2016Бесплатно
- 8.5
Не говори мне «Прощай!»2015, 88 минБесплатно
- 9.0
Печенье с предсказанием2015Бесплатно
- 8.8
Государственная граница. Ложная цель2015
- 8.1
Чудо-остров, или Полесские Робинзоны2014
- 8.9
Ба-бу2014, 80 минБесплатно
- 8.8
Вопреки всему2014Бесплатно
- 9.1
Государственная граница. Смертельный улов2014
- 9.1
Государственная граница. Афганский капкан2014
- 8.6
Чужое лицо2013, 93 минБесплатно
- 9.1
Государственная граница. Курьеры страха2013
- 8.7
Нарочно не придумаешь2013, 106 минБесплатно
- 8.6
Следы апостолов2013
- 8.9
Следователь Протасов2013Бесплатно
- 9.2
Любовь как несчастный случай2012Бесплатно
- 8.7
Участок лейтенанта Качуры. Смертельный танец2012
- 8.6
Четыре времени лета2011Бесплатно
- 8.9
Не жалею, не зову, не плачу2011Бесплатно