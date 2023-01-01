Биография

Игорь Денисов – актер. Заслуженный артист Белоруссии. Награжден медалью Франциска Скорины. Родился в 1959 году. В школе занимался музыкой и спортом. Окончил театрально-художественный институт в 1985 году. До последнего времени работал в минских театрах, где сыграл в общей сложности более сорока ролей. На радио занят в литературных чтениях. Играет в телеспектаклях. Первая кинематографическая роль Денисова датирована 1991 годом. Однако популярность к киноактеру приходит только после ленты 2003 года «Оккупация. Мистерии». Трагический образ слабовольного самоубийцы удается артисту в полной мере. Актер много играет в кино последних десятилетий. Второстепенные и эпизодические роли в его исполнении безупречны. Старый Рубенис в драматическом сериале «1942» заставил переживать неравнодушного зрителя. Денисов в сериале 2010 года «Брестская крепость» играет немецкого офицера, ошеломленного упорством и стойкостью остатков крепостного гарнизона. Ярко и рельефно сыграл актер в сериале «Охота на гауляйтера». Одна из главных ролей сыграна артистом в фильме «Государственная граница». Хорош и его полковник Капралов в сериале 2019 года «Подсудимый».