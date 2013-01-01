Чужое лицо
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Чужое лицо

Чужое лицо (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.62013, Чужое лицо
Мелодрамы93 мин12+

Сюжет

Мария, актриса из провинциального города, получает предложение сыграть самую странную роль в своей жизни. Она должна не на сцене и не в кино, а в реальности перевоплотиться в недавно погибшую женщину, сделав пластическую операцию. Мария, хоть и считает предложение безумным, отказаться не может: ей срочно нужны деньги для лечения брата, единственного близкого человека на свете. И девушка ввязывается в авантюру, «надевая» на себя чужое лицо.

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Информация

Страна
Беларусь, Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Чужое лицо»

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