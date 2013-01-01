Чужое лицо (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
8.62013, Чужое лицо
Мелодрамы93 мин12+
Сюжет
Мария, актриса из провинциального города, получает предложение сыграть самую странную роль в своей жизни. Она должна не на сцене и не в кино, а в реальности перевоплотиться в недавно погибшую женщину, сделав пластическую операцию. Мария, хоть и считает предложение безумным, отказаться не може�т: ей срочно нужны деньги для лечения брата, единственного близкого человека на свете. И девушка ввязывается в авантюру, «надевая» на себя чужое лицо.
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Информация
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Алексей
Карелин
- ПСАктриса
Полина
Сыркина
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- МДАктриса
Марина
Денисова
- ИДАктёр
Игорь
Денисов
- СКАктриса
Светлана
Кожемякина
- АПАктриса
Алеся
Подоляк
- АГАктёр
Александр
Гиренок
- ОСАктриса
Ольга
Скворцова
- ВБАктёр
Василий
Бойдак
- ВПАктёр
Вячеслав
Павлють
- АГСценарист
Арутюн
Гукасян
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- ВЗОператор
Виктор
Зубарев
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко