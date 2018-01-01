Биография

Александр Лымарев — актер кино. Награжден премиями «За лучшую мужскую роль» на Ялтинском международном фестивале и «Золотая звезда» на фестивале «Созвездие». Родился в Москве 18 января 1983 года. Прадедушкой Саши был заслуженный артист РСФСР Сергей Русанов. Мальчик с пяти лет занимался под его руководством степом, а в 13 лет стал бронзовым призером на чемпионате Европы. Юный танцор выступал в столичных ресторанах и параллельно обучался в театральной студии. Затем Александр решил получить полноценное актерское образование и поступил в Славянский институт‚ а потом перевелся в училище Щукина. В 2003 году в биографии Александра Лымарева появилась первая роль — он сыграл юного провинциала в художественном фильме «Здравствуй, столица!». Талантливого артиста сразу же приглашают на следующую главную роль в драму «Медовый месяц». Самый известный персонаж Александра — Михаил Медведев из комедийного многосерийного фильма «Солдаты». Блестящая игра и природное обаяние артиста заставили зрителей полюбить бывшего избалованного мажора, ставшего строгим и умелым сержантом. В мелодраме «Оранжевое небо» актер сыграл губернаторского сына. В 2008 году на экраны вышла экранизация произведения Павла Санаева «Нулевой километр» с Александром Лымаревым в одной из главных ролей.