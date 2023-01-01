Операция «Горгона» (сериал, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Четырехсерийный фильм Владимира Котта «Операция «Горгона»» – это и военная драма, и боевик, и комедия «в одном флаконе». Оценить разножанровый коктейль, скучать который определенно не заставит, вы можете онлайн и совершенно бесплатно.



Действие мини-сериала разворачивается в 1943 году. После Сталинградской битвы Советская армия разрабатывает Белорусскую стратегическую наступательную операцию под кодовым названием «Багратион». Неожиданно выясняется, что вся территория вокруг города N, да и сам населенный пункт, заминированы фашистами. Командование поручает разведчику Федору Тишкову (Алексей Кравченко) – в прошлом цирковому силачу – проникнуть в стан врага и похитить карту минных полей под секретным названием «Горгона». Тишков набирает отряд из бывших циркачей и приступает к осуществлению операции. Чтобы выполнить задание в срок и с минимальными потерями, герои будут совершать самые невероятные маневры и проявят недюжинную военную хитрость. Одним словом, масса неожиданных сюжетных поворотов гарантирована. Следить за ними вы можете онлайн во время просмотра сериала «Операция «Горгона»» в хорошем качестве.



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