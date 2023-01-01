Операция «Горгона» (сериал, 2011) смотреть онлайн
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Сюжет
Четырехсерийный фильм Владимира Котта «Операция «Горгона»» – это и военная драма, и боевик, и комедия «в одном флаконе». Оценить разножанровый коктейль, скучать который определенно не заставит, вы можете онлайн и совершенно бесплатно.
Действие мини-сериала разворачивается в 1943 году. После Сталинградской битвы Советская армия разрабатывает Белорусскую стратегическую наступательную операцию под кодовым названием «Багратион». Неожиданно выясняется, что вся территория вокруг города N, да и сам населенный пункт, заминированы фашистами. Командование поручает разведчику Федору Тишкову (Алексей Кравченко) – в прошлом цирковому силачу – проникнуть в стан врага и похитить карту минных полей под секретным названием «Горгона». Тишков набирает отряд из бывших циркачей и приступает к осуществлению операции. Чтобы выполнить задание в срок и с минимальными потерями, герои будут совершать самые невероятные маневры и проявят недюжинную военную хитрость. Одним словом, масса неожиданных сюжетных поворотов гарантирована. Следить за ними вы можете онлайн во время просмотра сериала «Операция «Горгона»» в хорошем качестве.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Владимир
Котт
- Актёр
Алексей
Кравченко
- Актриса
Екатерина
Федулова
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- СДАктёр
Сергей
Давыдов
- АИАктёр
Александр
Ильин
- АМАктёр
Алексей
Миночкин
- БНАктёр
Борис
Невзоров
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- ОДАктёр
Олег
Демидов
- Актёр
Анатолий
Кот
- Сценарист
Владимир
Котт
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- ДФПродюсер
Денис
Фролов
- ДЕПродюсер
Дмитрий
Ефремов
- СТХудожник
Сергей
Тырин
- ОВХудожница
Олеся
Ворона
- ДНМонтажёр
Дмитрий
Наумов
- АКОператор
Андрей
Капранов
- АСКомпозитор
Антон
Силаев