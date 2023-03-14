Операция «Горгона» (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

Закончилась Сталинградская битва. Советская Армия готовит широкомасштабную Белорусскую стратегическую наступательную операцию под кодовым названием «Багратион». За неделю до начала операции становится известно, что немцы заминировали все подступы к городу N. Заминированы дороги, мосты, леса. Они создали целые минные поля. Тотально заминирован и сам город. Могут пострадать мирные жители. В штаб армии вызывают опытного разведчика Тишкова. Федор Тишков — бывший цирковой артист, выступавший когда-то с силовыми номерами, получает новое задание.



