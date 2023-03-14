WinkСериалыОперация «Горгона»1-й сезон
Операция «Горгона» (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн
8.52011, Операция «Горгона». Сезон 1 4 серии
Боевик, Военный18+
Сезоны и серии
О сериале
Закончилась Сталинградская битва. Советская Армия готовит широкомасштабную Белорусскую стратегическую наступательную операцию под кодовым названием «Багратион». За неделю до начала операции становится известно, что немцы заминировали все подступы к городу N. Заминированы дороги, мосты, леса. Они создали целые минные поля. Тотально заминирован и сам город. Могут пострадать мирные жители. В штаб армии вызывают опытного разведчика Тишкова. Федор Тишков — бывший цирковой артист, выступавший когда-то с силовыми номерами, получает новое задание.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
- Режиссёр
Владимир
Котт
- Актёр
Алексей
Кравченко
- Актриса
Екатерина
Федулова
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- СДАктёр
Сергей
Давыдов
- АИАктёр
Александр
Ильин
- АМАктёр
Алексей
Миночкин
- БНАктёр
Борис
Невзоров
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- ОДАктёр
Олег
Демидов
- Актёр
Анатолий
Кот
- Сценарист
Владимир
Котт
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- ДФПродюсер
Денис
Фролов
- ДЕПродюсер
Дмитрий
Ефремов
- СТХудожник
Сергей
Тырин
- ОВХудожница
Олеся
Ворона
- ДНМонтажёр
Дмитрий
Наумов
- АКОператор
Андрей
Капранов
- АСКомпозитор
Антон
Силаев