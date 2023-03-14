Wink
Сериалы
Операция «Горгона»
1-й сезон

Операция «Горгона» (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

8.52011, Операция «Горгона». Сезон 1 4 серии
Боевик, Военный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Закончилась Сталинградская битва. Советская Армия готовит широкомасштабную Белорусскую стратегическую наступательную операцию под кодовым названием «Багратион». За неделю до начала операции становится известно, что немцы заминировали все подступы к городу N. Заминированы дороги, мосты, леса. Они создали целые минные поля. Тотально заминирован и сам город. Могут пострадать мирные жители. В штаб армии вызывают опытного разведчика Тишкова. Федор Тишков — бывший цирковой артист, выступавший когда-то с силовыми номерами, получает новое задание.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Боевик, Криминал, Драма

Рейтинг

6.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Операция «Горгона»»