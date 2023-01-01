Алексей Кравченко
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 10 октября 1969 г. (55 лет)
Биография
Алексей Кравченко — российский актер и музыкант. Заслуженный артист РФ и народный артист России. Родился в Москве 10 октября 1969 года. В возрасте 14 лет Кравченко снимался в знаменитом фильме Элема Климова «Иди и смотри» 1985 года. После окончания ПТУ юноша ушел в армию, а вернувшись, начал строить актерскую карьеру. В 1995 году Алексей окончил Театральный институт имени Щукина, позже основал рок-группу «Гуарана». Спустя 10 лет после своего раннего дебюта Алексей Кравченко снялся в фильме «Мелкий бес» 1995 года, а потом в экранизации Тургенева «Му-Му» в 1998-м. За долгую карьеру Алексей успел сыграть во множестве картин, среди которых «9 рота» Федора Бондарчука, «Адмиралъ» с Константином Хабенским, «Каникулы строгого режима» с Дюжевым и Безруковым. Также он получал заметные роли в культовых сериалах «Бригада» и «Спецназ».
Фильмография
Актёр
- 9.0
Операция «Неман»2023
- 9.1
Наш спецназ2022
- 8.2
Дикая2022, 102 минБесплатно
- 8.9
The Телки2022Бесплатно
- 9.4
Солнцепек2021, 127 мин
- 9.2
Шугалей 32021, 92 минБесплатно
- 8.8
Смертельные иллюзии2020, 103 мин
- 9.0
Лев Яшин. Вратарь моей мечты2019, 111 мин
- 9.0
Дед Мороз. Битва Магов2016, 111 минБесплатно
- 9.2
Ярослав. Тысячу лет назад2010, 99 мин
- 8.2
Дни надежды2007, 90 минБесплатно
- 8.4
Май2007, 94 мин