Биография

Алексей Кравченко — российский актер и музыкант. Заслуженный артист РФ и народный артист России. Родился в Москве 10 октября 1969 года. В возрасте 14 лет Кравченко снимался в знаменитом фильме Элема Климова «Иди и смотри» 1985 года. После окончания ПТУ юноша ушел в армию, а вернувшись, начал строить актерскую карьеру. В 1995 году Алексей окончил Театральный институт имени Щукина, позже основал рок-группу «Гуарана». Спустя 10 лет после своего раннего дебюта Алексей Кравченко снялся в фильме «Мелкий бес» 1995 года, а потом в экранизации Тургенева «Му-Му» в 1998-м. За долгую карьеру Алексей успел сыграть во множестве картин, среди которых «9 рота» Федора Бондарчука, «Адмиралъ» с Константином Хабенским, «Каникулы строгого режима» с Дюжевым и Безруковым. Также он получал заметные роли в культовых сериалах «Бригада» и «Спецназ».