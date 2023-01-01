Петр Лещенко. Все, что было…
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Петр Лещенко. Все, что было…

Петр Лещенко. Все, что было… (сериал, 2013) смотреть онлайн

9.32013, Петр Лещенко. Все, что было… 1 сезон
Мелодрамы, Исторические12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Драматическая история жизни легендарного певца Петра Лещенко. Фильм расскажет о его детстве и молодости, прошедших в Кишиневе, о сражениях в Первой мировой войне, о пламенной любви, о начале карьеры и о днях всенародной славы. В разгар Великой Отечественной войны Лещенко, несмотря на все опасности, отправляется на гастроли в оккупированную Одессу – и лишь чудом возвращается оттуда живым, чтобы вскоре попасть в тюрьму…


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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Петр Лещенко. Все, что было…»

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