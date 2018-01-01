Петр Лещенко. Все, что было… (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

Драматическая история жизни легендарного певца Петра Лещенко. Фильм расскажет о его детстве и молодости, прошедших в Кишиневе, о сражениях в Первой мировой войне, о пламенной любви, о начале карьеры и о днях всенародной славы. В разгар Великой Отечественной войны Лещенко, несмотря на все опасности, отправляется на гастроли в оккупированную Одессу – и лишь чудом возвращается оттуда живым, чтобы вскоре попасть в тюрьму…





