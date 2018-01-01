Петр Лещенко. Все, что было… (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн
9.32013, Петр Лещенко. Все, что было…. Сезон 1 8 серий
Мелодрама, Исторический12+
О сериале
Драматическая история жизни легендарного певца Петра Лещенко. Фильм расскажет о его детстве и молодости, прошедших в Кишиневе, о сражениях в Первой мировой войне, о пламенной любви, о начале карьеры и о днях всенародной славы. В разгар Великой Отечественной войны Лещенко, несмотря на все опасности, отправляется на гастроли в оккупированную Одессу – и лишь чудом возвращается оттуда живым, чтобы вскоре попасть в тюрьму…
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Мелодрама
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Владимир
Котт
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актёр
Иван
Стебунов
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- МСАктриса
Мириам
Сехон
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- Актёр
Борис
Каморзин
- Актёр
Алексей
Кравченко
- Актриса
Евгения
Добровольская
- СБАктёр
Сергей
Бызгу
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- ДФПродюсер
Денис
Фролов
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- СДХудожница
Стэлла
Дененмарк
- ДНМонтажёр
Дмитрий
Наумов
- АКОператор
Андрей
Капранов
- АСКомпозитор
Антон
Силаев