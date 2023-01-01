Биография

Константин Хабенский — российский актер, режиссер, продюсер и сценарист. Лауреат премий «Ника», ТЭФИ и «Золотой орел». Родился в Ленинграде 11 января 1972 года. В 1996 году будущий кинодеятель окончил ЛГИТМиК в мастерской Фильштинского, где изучал актерское мастерство. После учебы он играл в театрах на Крюковом канале, имени Ленсовета и «Сатирикон». В 2006 году Хабенский получил звание заслуженного артиста России, а через 6 лет — звание народного артиста РФ. В 2010 году актер основал благотворительный фонд, а в 2018 году дебютировал в качестве режиссера военной драмы «Собибор». Первым актерским опытом Константина Хабенского стал фильм 1994 года «На кого Бог пошлет». Артист известен российским зрителям по многим знаковым ролям, среди которых Антон из «Ночного дозора», адмирал Колчак из ленты «Адмиралъ» и следователь Родион Меглин из сериала Юрия Быкова «Метод». Голливудские работы Константина: «Особо опасен», «Черное море», «Война миров Z» с Брэдом Питтом и «Шпион, выйди вон!» с Гэри Олдманом.