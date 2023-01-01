Константин Хабенский
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 11 января 1972 г. (53 года)
Биография
Константин Хабенский — российский актер, режиссер, продюсер и сценарист. Лауреат премий «Ника», ТЭФИ и «Золотой орел». Родился в Ленинграде 11 января 1972 года. В 1996 году будущий кинодеятель окончил ЛГИТМиК в мастерской Фильштинского, где изучал актерское мастерство. После учебы он играл в театрах на Крюковом канале, имени Ленсовета и «Сатирикон». В 2006 году Хабенский получил звание заслуженного артиста России, а через 6 лет — звание народного артиста РФ. В 2010 году актер основал благотворительный фонд, а в 2018 году дебютировал в качестве режиссера военной драмы «Собибор». Первым актерским опытом Константина Хабенского стал фильм 1994 года «На кого Бог пошлет». Артист известен российским зрителям по многим знаковым ролям, среди которых Антон из «Ночного дозора», адмирал Колчак из ленты «Адмиралъ» и следователь Родион Меглин из сериала Юрия Быкова «Метод». Голливудские работы Константина: «Особо опасен», «Черное море», «Война миров Z» с Брэдом Питтом и «Шпион, выйди вон!» с Гэри Олдманом.
Фильмография
- 8.8
У людей так бывает2023, 94 мин
- 9.1
Как я стал ребенком2023, 50 минБесплатно
- 9.3
Праведник2022, 156 мин
- 8.5
Нулевые2022
- 8.8
Нормальный только я2021, 94 мин
- 8.9
За час до рассвета2021
- 9.3
Чемпион мира2021, 138 минБесплатно
- 9.6
Огонь2020, 126 мин
- 9.0
Урфин Джюс возвращается2019, 73 мин
- 8.0
Селфи2017, 109 минБесплатно
- 9.0
Троцкий2017
- 9.5
Время первых2017, 134 минБесплатно
- 9.3
Елки 52016, 84 минБесплатно
- 8.4
Хороший мальчик2016, 91 минБесплатно
- 8.2
Коллектор2016, 71 мин
- 9.0
Урфин Джюс и его деревянные солдаты2016, 87 мин
- 8.8
Малышарики2015
- 9.0
Савва. Сердце воина2015, 87 минБесплатно
- 8.9
Елки 19142014, 103 минБесплатно
- 9.4
Елки 32013, 93 минБесплатно