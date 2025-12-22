Фильм «Здесь был Юра» — трогательная история о дружбе. Константин Хабенский предстает в необычной роли.



Серёге и Олегу уже за тридцать. Они все еще живут в коммунальной квартире и мечтают однажды прославиться благодаря своей рок-группе. Но пока что их жизнь довольно хаотична: репетиции, случайные подработки, бытовые споры с соседями и планы на большое будущее. Все меняется, когда в квартире появляется новый жилец — дядя Олега по имени Юра, добрый и искренний человек, которому сложно справляться с повседневной жизнью из-за ментальных особенностей. Так у друзей появляются новые заботы, смешные ситуации и неожиданные испытания.



Смотреть фильм «Здесь был Юра» стоит ради истории о людях, которые учатся быть внимательнее друг к другу, — включайте его на Wink.

