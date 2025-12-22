Здесь был Юра (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Фильм «Здесь был Юра» — трогательная история о дружбе. Константин Хабенский предстает в необычной роли.
Серёге и Олегу уже за тридцать. Они все еще живут в коммунальной квартире и мечтают однажды прославиться благодаря своей рок-группе. Но пока что их жизнь довольно хаотична: репетиции, случайные подработки, бытовые споры с соседями и планы на большое будущее. Все меняется, когда в квартире появляется новый жилец — дядя Олега по имени Юра, добрый и искренний человек, которому сложно справляться с повседневной жизнью из-за ментальных особенностей. Так у друзей появляются новые заботы, смешные ситуации и неожиданные испытания.
Смотреть фильм «Здесь был Юра» стоит ради истории о людях, которые учатся быть внимательнее друг к другу, — включайте его на Wink.
Рейтинг
- СМРежиссёр
Сергей
Малкин
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актёр
Кузьма
Котрелев
- Актёр
Денис
Парамонов
- АПАктёр
Александр
Поршин
- ДКАктриса
Даша
Котрелёва
- Актриса
Юлия
Черепнина
- ЕМАктриса
Елена
Моисеева
- ВМАктёр
Василий
Михайлов
- МИАктриса
Мила
Исаева
- СМСценарист
Сергей
Малкин
- ЮКСценарист
Юлиана
Кошкина
- ИЯПродюсер
Иван
Яковенко
- СБПродюсер
Сергей
Бредюк
- ФЗОператор
Филипп
Задорожный
- АДКомпозитор
Александр
Демьянов