Биография

Василий Михайлов — российский актер, композитор и сценарист. Родился в Ленинграде 29 октября 1990 года. Получил актерское образование в Школе-студии МХАТ, окончив в 2015 году актерский факультет под руководством Дмитрия Брусникина. Дебют Василия Михайлова в кино состоялся в 2006 году, и с тех пор он активно снимается, работая в различных жанрах и проектах. Среди его самых запоминающихся фильмов можно выделить «Лето», «Мажор в Сочи» и «Человек из Подольска». В этих картинах Михайлов продемонстрировал широкий диапазон актерских способностей, привлекая внимание как зрителей, так и критиков. На телевидении Василий также стал известным благодаря ролям в популярных сериалах: «Химера», «Выжить после» и «Бизон: Дело манекенщицы». Снялся в сериале «Оффлайн», который стал одной из его последних значительных работ. Кроме актерской деятельности, Василий пробовал себя в качестве композитора и сценариста, создавая музыкальное сопровождение и сюжеты для некоторых проектов, в которых он участвовал.