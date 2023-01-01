Биография

Юлия Черепнина — российская актриса театра и кино. Родилась в Москве 27 сентября 1974 года. Окончила Студию современного театра в 2012 году. В 2018-м успешно завершила обучение в Московской школе кино под руководством Ингеборги Дапкунайте. Играла в спектаклях столичного театра и снималась в рекламе. Владеет эстрадным вокалом, игрой на гитаре, увлекается танцами. Юлия Черепнина дебютировала в кино с ролью Валентины Шершиной-Подчуфаровой в мини-сериале «Прекрасный полк» в 2015 году. Далее принимала участие в таких российских проектах, как «Скорая помощь», «Мятеж», «Я не шучу», «Нулевой пациент», «Пять с плюсом».