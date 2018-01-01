Биография

Мила Исаева — российская актриса театра и кино, модель, автор и исполнитель песен. Родилась в Краснодаре 2 июля 1998 года. После окончания школы поступила в ГИТИС. Мила пишет музыку и записывает треки под псевдонимом «ми́лица», а также снимается в рекламе и музыкальных клипах. Первой актерской работой Милы Исаевой стала эпизодическая роль в многосерийной комедии «Ольга». Позднее актриса снялась в детективе «Переговорщик» и триллере «Жить жизнь». В спортивной комедии «ФК Родина», представленной в линейке more originals, Мила Исаева исполнила роль Марины.