Биография

Кузьма Котрелев — российский актер. Родился в Москве 14 июня 1997 года. Получил образование в Московском театральном колледже Олега Табакова. Ведет детские телепрограммы. Кузьма Котрелев появился в кино в эпизодической роли в «Синдроме дракона». Спустя три года сыграл одного из основных героев в драматическом сериале «Красные браслеты». Участвовал в съемках короткометражного фильма «Мелодия случайных встреч», а также в триллере «Рассвет». Среди других проектов — «Обитель», «Правда», «За Палыча!», «Ветивер». В сериале «ЮЗЗЗ» также исполнил одну из главных ролей. В 2024 году вышло пять проектов с его участием, такие как «Ячейка общества», «Ненормальная», «Дети перемен».