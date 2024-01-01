Особенности национальной больницы (2024 год) смотреть онлайн
Сюжет
Молодому волонтеру-немцу с добрым сердцем и горящими глазами достается работа в отделении самой обыкновенной петербургской больницы. «Особенности национальной больницы» — комедия от автора «Особенностей национальной охоты» с Викторией Исаковой.
Главный герой — Вернер Мюллер, недавно приехавший из Германии, чтобы стать преподавателем в гимназии. Но есть одно препятствие: молодому человеку нужна медицинская справка. Ради документа он соглашается провести день в неврологическом отделении одной из больниц Санкт-Петербурга, помогая больным. Тут, однако, возникает второе препятствие — загадочная русская душа, сбивающая иностранца с толку.
К чему приведут страдания юного Вернера и сможет ли он получить заветную справку? Узнаете в новой эксклюзивной комедии от Wink. Готовьтесь узнать «Особенности национальной больницы» — смотреть фильм можно в онлайн-кинотеатре Wink.
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Информация
Рейтинг
- ССРежиссёр
Станислав
Светлов
- КФАктёр
Карл
Филлип Бенцшавель
- Актриса
Виктория
Исакова
- МЛАктриса
Мария
Лукьянова
- Актёр
Алексей
Розин
- Актёр
Василий
Кортуков
- ОСАктриса
Ольга
Смирнова
- Актёр
Виктор
Бычков
- АУАктёр
Аркадий
Укупник
- АААктриса
Анна
Алексахина
- Актёр
Олег
Гаркуша
- ЮСАктёр
Юрий
Степанов
- СШАктёр
Сергей
Шкода
- Актёр
Кузьма
Котрелев
- НПАктриса
Наталья
Парашкина
- ВЩАктёр
Василий
Щипицын
- ОРАктёр
Олег
Рязанцев
- ССАктриса
Серафима
Селиванова
- АНАктриса
Анастасия
Нечаева
- АПАктёр
Антон
Падерин
- АРСценарист
Александр
Рогожкин
- Продюсер
Алексей
Учитель
- Продюсер
Кира
Саксаганская
- ИУПродюсер
Илья
Учитель
- ААПродюсер
Анастасия
Акопян
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- ЗЧПродюсер
Захар
Чавкин
- КАПродюсер
Кирилл
Ашумов
- ОАПродюсер
Ольга
Ажнакина
- ДМХудожник
Дмитрий
Малич
- ОВХудожница
Олеся
Вавилова
- ПМОператор
Павел
Медведев
- СШКомпозитор
Сергей
Шамов
- МОЗвукорежиссёр
Михаил
Огоньков