Особенности национальной больницы (2024 год) смотреть онлайн

Сюжет

Молодому волонтеру-немцу с добрым сердцем и горящими глазами достается работа в отделении самой обыкновенной петербургской больницы. «Особенности национальной больницы» — комедия от автора «Особенностей национальной охоты» с Викторией Исаковой.



Главный герой — Вернер Мюллер, недавно приехавший из Германии, чтобы стать преподавателем в гимназии. Но есть одно препятствие: молодому человеку нужна медицинская справка. Ради документа он соглашается провести день в неврологическом отделении одной из больниц Санкт-Петербурга, помогая больным. Тут, однако, возникает второе препятствие — загадочная русская душа, сбивающая иностранца с толку.



К чему приведут страдания юного Вернера и сможет ли он получить заветную справку? Узнаете в новой эксклюзивной комедии от Wink. Готовьтесь узнать «Особенности национальной больницы» — смотреть фильм можно в онлайн-кинотеатре Wink.



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