Особенности национальной больницы
Wink
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Особенности национальной больницы
7.12024, Особенности национальной больницы
Комедии, Драмы78 мин18+
Молодой немец начинает работать в российской больнице. Комедия по сценарию Александра Рогожкина
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Особенности национальной больницы (2024 год) смотреть онлайн

Сюжет

Молодому волонтеру-немцу с добрым сердцем и горящими глазами достается работа в отделении самой обыкновенной петербургской больницы. «Особенности национальной больницы» — комедия от автора «Особенностей национальной охоты» с Викторией Исаковой.

Главный герой — Вернер Мюллер, недавно приехавший из Германии, чтобы стать преподавателем в гимназии. Но есть одно препятствие: молодому человеку нужна медицинская справка. Ради документа он соглашается провести день в неврологическом отделении одной из больниц Санкт-Петербурга, помогая больным. Тут, однако, возникает второе препятствие — загадочная русская душа, сбивающая иностранца с толку.

К чему приведут страдания юного Вернера и сможет ли он получить заветную справку? Узнаете в новой эксклюзивной комедии от Wink. Готовьтесь узнать «Особенности национальной больницы» — смотреть фильм можно в онлайн-кинотеатре Wink.

Особенности национальной больницы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

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Актёры и съёмочная группа фильма «Особенности национальной больницы»

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