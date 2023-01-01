Кира Саксаганская
Биография
Кира Саксаганская — российский продюсер, генеральный директор НКО «Новые проекты», одна из создателей кинофестиваля «Послание к человеку», член нескольких киноакадемий. Проекты Саксаганской, как и ленты Алексея Учителя, с которым продюсер часто работает в тандеме, не оставляют никого равнодушными. Некоторые из них, такие как картина «Дурак», удостоенная премий «Золотой орел», «Жорж», «Ника» и «Кинотавр», публика принимает на ура. Другие, например «Матильда», получают неоднозначную реакцию критиков и тем не менее становятся блокбастерами. Саксаганская родилась в Москве 8 июля 1962 года. Детство Киры прошло в столице. После школы она не собиралась идти в киноиндустрию, а закончила МАДИ — автодорожный институт в Москве. Будучи супругой Алексея Учителя, стала ему верной соратницей и продюсировала фильмы мужа. В 1990 году стала продюсером в созданной совместно с Учителем киностудии «Рок», а в 2003-м возглавила творческое объединение «Новые проекты». Кира Саксаганская дала путевку на экраны уже более чем 30 проектам и продолжает работать с новыми. Многие выпущенные ею картины срежиссированы Алексеем Учителем. Среди них такие, как «Прогулка», «Жить», «Космос как предчувствие», «Край», «Стриптиз», «Цой», «Летучий корабль». Работает Кира и с другими режиссерами, как маститыми, так и молодыми. Благодаря ей на экраны вышли драма «Битва», которую Саксаганская продюсировала вместе с Учителем, киноленты «Сокровища Ермака», «Майор», «Отдать концы», «Ниша».
Фильмография
- 7.1
Особенности национальной больницы2024, 78 мин
- 5.8
Ниша2022, 93 минБесплатно
- 9.4
Битва2019, 81 мин
- 7.7
Я тебя не забыл2018, 45 минБесплатно
- 8.1
Позвоните Мышкину2018, 81 минБесплатно
- 8.8
Сокровища Ермака2018, 91 минБесплатно
- 6.8
Святый Боже2016, 25 минБесплатно
- 7.5
Амун2016, 79 минБесплатно
- 8.5
Дурак2014, 116 минБесплатно
- 6.5
Пересадка2014, 19 минБесплатно
- 8.0
Орловы2014, 26 минБесплатно
- 8.5
Майор2013, 95 минБесплатно
- 6.8
Друзья из Франции2013, 92 минБесплатно
- 7.1
Отдать концы2013, 96 минБесплатно
- 8.1
Восьмерка2013, 81 минБесплатно
- 8.6
Я буду рядом2012, 95 минБесплатно
- 6.9
Море2012, 78 минБесплатно
- 8.1
Жить2010, 71 минБесплатно
- 7.8
Космос как предчувствие2005, 86 минБесплатно
- 7.2
Прогулка2003, 86 минБесплатно