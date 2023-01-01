Биография

Кира Саксаганская — российский продюсер, генеральный директор НКО «Новые проекты», одна из создателей кинофестиваля «Послание к человеку», член нескольких киноакадемий. Проекты Саксаганской, как и ленты Алексея Учителя, с которым продюсер часто работает в тандеме, не оставляют никого равнодушными. Некоторые из них, такие как картина «Дурак», удостоенная премий «Золотой орел», «Жорж», «Ника» и «Кинотавр», публика принимает на ура. Другие, например «Матильда», получают неоднозначную реакцию критиков и тем не менее становятся блокбастерами. Саксаганская родилась в Москве 8 июля 1962 года. Детство Киры прошло в столице. После школы она не собиралась идти в киноиндустрию, а закончила МАДИ — автодорожный институт в Москве. Будучи супругой Алексея Учителя, стала ему верной соратницей и продюсировала фильмы мужа. В 1990 году стала продюсером в созданной совместно с Учителем киностудии «Рок», а в 2003-м возглавила творческое объединение «Новые проекты». Кира Саксаганская дала путевку на экраны уже более чем 30 проектам и продолжает работать с новыми. Многие выпущенные ею картины срежиссированы Алексеем Учителем. Среди них такие, как «Прогулка», «Жить», «Космос как предчувствие», «Край», «Стриптиз», «Цой», «Летучий корабль». Работает Кира и с другими режиссерами, как маститыми, так и молодыми. Благодаря ей на экраны вышли драма «Битва», которую Саксаганская продюсировала вместе с Учителем, киноленты «Сокровища Ермака», «Майор», «Отдать концы», «Ниша».