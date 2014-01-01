Дурак (Фильм, 2014 год) смотреть онлайн

Сюжет

Жизненная социальная драма от Юрия Быкова о людском равнодушии и коррупции. Дмитрий Никитин — обычный сантехник, проживающий в небольшом городке вместе с родителями, супругой и сыном.



Однажды ночью он едет на вызов в общежитие, где прорвало трубу. Прибыв на место, Дмитрий обнаруживает огромную трещину, пронизывающую всю конструкцию здания от фундамента до крыши. Дом находится на грани обрушения, однако жильцы полностью игнорируют предупреждения сантехника. В общежитии более восьмисот человек, которые вскоре могут стать жертвами ужасной трагедии. Решив спасти их любой ценой, Дмитрий вынужден договариваться с коррумпированными чиновниками и мэром города. Сможет ли Дмитрий повлиять на ситуацию и предотвратить катастрофу?



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