Дурак (Фильм, 2014 год) смотреть онлайн

Сюжет
Жизненная социальная драма от Юрия Быкова о людском равнодушии и коррупции. Дмитрий Никитин — обычный сантехник, проживающий в небольшом городке вместе с родителями, супругой и сыном.
Однажды ночью он едет на вызов в общежитие, где прорвало трубу. Прибыв на место, Дмитрий обнаруживает огромную трещину, пронизывающую всю конструкцию здания от фундамента до крыши. Дом находится на грани обрушения, однако жильцы полностью игнорируют предупреждения сантехника. В общежитии более восьмисот человек, которые вскоре могут стать жертвами ужасной трагедии. Решив спасти их любой ценой, Дмитрий вынужден договариваться с коррумпированными чиновниками и мэром города. Сможет ли Дмитрий повлиять на ситуацию и предотвратить катастрофу?
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Юрий
Быков
- Актёр
Артём
Быстров
- Актриса
Наталья
Суркова
- Актёр
Юрий
Цурило
- БНАктёр
Борис
Невзоров
- Актёр
Кирилл
Полухин
- Актёр
Александр
Коршунов
- ОСАктриса
Ольга
Самошина
- Актриса
Дарья
Мороз
- Актёр
Сергей
Арцибашев
- Актриса
Елена
Панова
- Сценарист
Юрий
Быков
- Продюсер
Алексей
Учитель
- Продюсер
Кира
Саксаганская
- ЕБПродюсер
Елена
Быстрова
- ОПХудожница
Ольга
Погодина
- Монтажёр
Юрий
Быков
- ККОператор
Кирилл
Клепалов
- Композитор
Юрий
Быков