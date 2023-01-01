Биография

Кирилл Полухин — российский актер. Родился в Ленинграде 3 мая 1969 года. В детстве будущий артист не посещал театральных кружков и не помышлял о профессии актера, пока его не призвали на службу в ряды Вооруженных сил. В армии Кирилл приобщился к художественной самодеятельности и после демобилизации поступил в Народный театр Корогодского. После того, как Андрей Толубеев отметил его успехи, Полухин решил стать актером и поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В фильмографии Кирилла Полухина более 120 разноплановых ролей. Актер наиболее известен по таким проектам, как многосерийный боевик 2002 года «Моя граница», драма по повести Василя Быкова «Блиндаж», криминальная драма с Денисом Шведовым «Майор», драма Юрия Быкова о коррупции и безразличии «Дурак», сериал о жизни четких пензенских пацанов «Зема», военный экшен по реальным событиям «Балканский рубеж», три части жесткого боевика о захвате террористами россиян в Ливии «Шугалей» и мистическая утопия Дмитрия Глуховского «Топи». В 2022 году актер исполнил роль криминального авторитета из Сахалина в комедийном сериале «Модный синдикат».