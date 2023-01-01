Кирилл Полухин
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 3 мая 1969 г. (55 лет)
Биография
Кирилл Полухин — российский актер. Родился в Ленинграде 3 мая 1969 года. В детстве будущий артист не посещал театральных кружков и не помышлял о профессии актера, пока его не призвали на службу в ряды Вооруженных сил. В армии Кирилл приобщился к художественной самодеятельности и после демобилизации поступил в Народный театр Корогодского. После того, как Андрей Толубеев отметил его успехи, Полухин решил стать актером и поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В фильмографии Кирилла Полухина более 120 разноплановых ролей. Актер наиболее известен по таким проектам, как многосерийный боевик 2002 года «Моя граница», драма по повести Василя Быкова «Блиндаж», криминальная драма с Денисом Шведовым «Майор», драма Юрия Быкова о коррупции и безразличии «Дурак», сериал о жизни четких пензенских пацанов «Зема», военный экшен по реальным событиям «Балканский рубеж», три части жесткого боевика о захвате террористами россиян в Ливии «Шугалей» и мистическая утопия Дмитрия Глуховского «Топи». В 2022 году актер исполнил роль криминального авторитета из Сахалина в комедийном сериале «Модный синдикат».
Фильмография
Актёр
- 7.2Скоро
Доктор Вера2025
- 9.7
Молодежка. Новая смена2024
- 8.0
Кто быстрее2024
- 9.0
Отмороженные2023
- 8.6
Папаша в бегах2023, 92 минБесплатно
- 8.7
Бешенство2023, 96 минБесплатно
- 6.0
Снег, сестра и росомаха2023, 77 мин
- 8.8
Контуженный2023
- 9.0
Модный синдикат2022Бесплатно
- 9.2
Шугалей 32021, 92 минБесплатно
- 8.3
Топи2021
- 8.8
Шугалей2020, 101 минБесплатно
- 9.1
Шугалей 22020, 125 минБесплатно
- 9.0
Зема2017
- 8.0
Огни �большой деревни2016, 78 минБесплатно
- 8.5
Дурак2014, 116 минБесплатно
- 8.5
Майор2013, 95 минБесплатно