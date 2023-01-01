Доктор Вера (сериал, 2025) смотреть онлайн
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Сезоны и серии
Сюжет
Военная драма по мотивам повести Бориса Полевого с Татьяной Бабенковой в главной роли. Сериал «Доктор Вера»: о большом мужестве, отваге и героизме, которым есть место не только на фронте.
1941 год, началась самая ожесточенная и кровопролитная война в истории современности. Вера Трешникова — единственный врач в оккупированном городе. Юной девушке, призванием которой является спасение жизней, приходится пойти на сотрудничество с захватчиками, чтобы продолжать оказывать медицинскую помощь. Теперь ее жизнь соткана из секретов, и она ходит по лезвию ножа, чтобы сохранить большую тайну: тайну, благодаря которой могут быть спасены множество жизней.
Сможет ли Вера сохранить свою жизнь и жизни других? Сериал «Доктор Вера» смотреть онлайн можно на Wink с подпиской на онлайн-кинотеатр.
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Информация
Рейтинг
- АМРежиссёр
Аня
Мирохина
- ТБАктриса
Татьяна
Бабенкова
- ГЧАктёр
Григорий
Чабан
- Актёр
Кирилл
Полухин
- Актёр
Виталий
Коваленко
- НРАктриса
Наталья
Рогожкина
- Актёр
Даня
Киселёв
- ЕСАктриса
Елизавета
Струнина
- ЮААктриса
Юлия
Абрамова
- ДМАктёр
Дирк
Мартенс
- РВАктёр
Райнер
Вагнер
- ЮВАктриса
Юлия
Волкова
- ДКАктёр
Дмитрий
Ковган
- ДБАктёр
Дмитрий
Брауэр
- ВСАктёр
Валентин
Самохин
- Актёр
Борис
Дейков
- НБАктёр
Никита
Буреев
- АСАктриса
Александра
Сыдорук
- ЕСАктриса
Елизавета
Смирнова
- ТМАктриса
Таисия
Михолап
- ВСАктёр
Валерий
Скорокосов
- ККАктриса
Кристина
Каковкина
- Актёр
Вячеслав
Щенин
- АЕАктриса
Анна
Екатерининская
- КВАктёр
Константин
Воробьёв
- Актёр
Юрий
Грубник
- ТКАктриса
Татьяна
Корнета
- ЛЕАктёр
Леонид
Емельянов
- СЧАктёр
Сергей
Чудаков
- ГВАктёр
Георгий
Воронов
- ССАктёр
Сергей
Сафронов
- АЗАктёр
Алексей
Зуев
- РБАктёр
Роман
Богомазов
- ИКАктёр
Игорь
Климов
- ВЛАктёр
Владимир
Литышев
- АМСценарист
Аня
Мирохина
- БПСценарист
Борис
Полевой
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- АМПродюсер
Аня
Мирохина
- Продюсер
Антон
Вол�одькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- АКХудожник
Артем
Кузьмин
- СКХудожница
Светлана
Клеванская
- ЮШХудожница
Юлия
Шишкина
- Оператор
Станислав
Юдаков