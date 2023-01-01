Доктор Вера (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сюжет

Военная драма по мотивам повести Бориса Полевого с Татьяной Бабенковой в главной роли. Сериал «Доктор Вера»: о большом мужестве, отваге и героизме, которым есть место не только на фронте.



1941 год, началась самая ожесточенная и кровопролитная война в истории современности. Вера Трешникова — единственный врач в оккупированном городе. Юной девушке, призванием которой является спасение жизней, приходится пойти на сотрудничество с захватчиками, чтобы продолжать оказывать медицинскую помощь. Теперь ее жизнь соткана из секретов, и она ходит по лезвию ножа, чтобы сохранить большую тайну: тайну, благодаря которой могут быть спасены множество жизней.



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