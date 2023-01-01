Биография

Юрий Грубник — актер театра и кино. Родился в Киеве 20 сентября 1960 года. После школы будущий артист решил связать свою жизнь с актерским мастерством и поступил в Театральное училище имени Михаила Щепкина. Обучался на курсе Владимира Монахова. После окончания вуза попал в труппу Московского областного театра в Ногинске. Играл в постановках «Темная история», «Женитьба Бальзаминова», «Платонов», «Варвары», «Савельевы», «Свадьба» и других. Сегодня Юрий Грубник активно снимается в кино и на телевидении. В его фильмографии можно увидеть проекты «Ангел на обочине», «Кулагин и партнеры», «Кремень», «Барвиха», «Секта», «Бессонница», «Мылодрама», «Милиционер с Рублевки», «Снегурочка против всех». В 2022 году на экраны вышел сериал «Братья», где актер исполнил роль Сергея.