Снегурочка против всех (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Если вы думаете, что Снегурочка — это застывшая в одном возрасте внучка Деда Мороза, то вы ошибаетесь. Оказывается, каждый год дедушка выбирает наиболее провинившегося человека и превращает его в свою помощницу. На этот раз в поле зрения Мороза попал самовлюбленный бизнесмен Евгений Васин, которому предстоит переосмыслить свою жизнь, отработав новогоднюю ночь в облике Снегурки.

