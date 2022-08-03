Снегурочка против всех (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Если вы думаете, что Снегурочка — это застывшая в одном возрасте внучка Деда Мороза, то вы ошибаетесь. Оказывается, каждый год дедушка выбирает наиболее провинившегося человека и превращает его в свою помощницу. На этот раз в поле зрения Мороза попал самовлюбленный бизнесмен Евгений Васин, которому предстоит переосмыслить свою жизнь, отработав новогоднюю ночь в облике Снегурки.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ПАРежиссёр
Полина
Ануфриева
- Актёр
Павел
Воля
- НСАктриса
Надежда
Сысоева
- Актёр
Виталий
Хаев
- Актриса
Настасья
Самбурская
- Актёр
Оскар
Кучера
- МПАктриса
Мария
Пирогова
- Актёр
Павел
Ворожцов
- Актёр
Александра
Булычёва
- АИАктриса
Анна
Исайкина
- Актёр
Юрий
Грубник
- Сценарист
Илья
Куликов
- ОССценарист
Олег
Смирнов
- Продюсер
Илья
Куликов
- Продюсер
Андрей
Семенов
- ДАПродюсер
Дмитрий
Авидон
- Продюсер
Денис
Дубовик
- ПЛХудожница
Полина
Лосева
- СФМонтажёр
Сергей
Федотов
- АПОператор
Алексей
Перевалов
- Композитор
Денис
Дубовик