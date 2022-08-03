Снегурочка против всех
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Снегурочка против всех
8.92021, Снегурочка против всех
Комедия, Фэнтези71 мин18+

Снегурочка против всех (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Если вы думаете, что Снегурочка — это застывшая в одном возрасте внучка Деда Мороза, то вы ошибаетесь. Оказывается, каждый год дедушка выбирает наиболее провинившегося человека и превращает его в свою помощницу. На этот раз в поле зрения Мороза попал самовлюбленный бизнесмен Евгений Васин, которому предстоит переосмыслить свою жизнь, отработав новогоднюю ночь в облике Снегурки.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Снегурочка против всех»