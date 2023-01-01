Биография

Оскар Кучера (Евгений Боголюбов) – харизматичный актер театра и кино, талантливый музыкант, ведущий популярных радио- и телепередач. Родился актер в 1974 году в столице СССР – городе Москве. Обладатель премии «Овация» как лучший телеведущий 2002 года. В детстве у Оскара проявился артистический талант, который он развил, занимаясь в студии художественного слова, а позднее – на курсах в Школе-студии МХАТ. Одновременно он учился в музыкальной школе по классу гитары. В 1996 году окончил ГИТИС и начал свою актерскую карьеру, прослужив в нескольких театрах, в том числе в Театре им. Ермоловой и МХАТЕ. У Кучеры – бурная личная жизнь. Он был женат трижды. В последнем браке у него родилось четверо детей: три сына и дочь. Впервые актер примерил на себя роль ди-джея на радиостанции в 1995 году, а через 4 года он уже вел свое радио-шоу. В 2001 году он успешно освоил и роль ведущего телевизионных передач, получив в 2002-2003 годах сразу 2 премии как лучший по профессии. Первый фильм Оскара Кучеры – «Батальоны просят огня», который был снят его отцом в далеком 1985 году. Следующую роль актер получил спустя 18 лет в картине «Чай, кофе, потанцуем ...». Но настоящее признание и народную любовь Оскар заслужил за роль Кирилла Порохни в сериале «Улицы разбитых фонарей». На сегодняшний день в арсенале актера три десятка картин. Кроме того, Оскар принимает участие в озвучивании популярных анимационных фильмов.