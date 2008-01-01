Все могут короли (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Каждому из нас хоть на денек хотелось стать кем-то другим, жить и чувствовать по-другому. Влекомая красотами ночного Петербурга, оставив служанок и гувернантку в глубине засыпающего дворца, французская принцесса выбирается из окна на внеплановую прогулку. Счастливчик Макс был немало удивлен, обнаружив в своей случайной знакомой полное сходство с недавно прибывшей в Россию принцессой Марией. И, не желая упускать «крупную рыбу», становится ее спутником. Казалось бы, уже набралось немало событий, обещающих сенсационный материал о невероятных приключениях иностранки, сдобренный прекрасными фотографиями Гарика – чего стоит только «первая сигарета принцессы». Но, самое слабое звено, человеческое сердце, черствого журналиста дрогнуло перед обаянием и почти что ребяческой наивностью, с которой наслаждалась городом и новой собой вчерашняя принцесса. Похоже, профессиональные цели сменятся надеждами на взаимность. Как удержать любимую, которая неумолимо скоро должна вернуться к любимому папе, во Францию?



Все могут короли смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.