Все могут короли (фильм, 2008) смотреть онлайн
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Сюжет
Каждому из нас хоть на денек хотелось стать кем-то другим, жить и чувствовать по-другому. Влекомая красотами ночного Петербурга, оставив служанок и гувернантку в глубине засыпающего дворца, французская принцесса выбирается из окна на внеплановую прогулку. Счастливчик Макс был немало удивлен, обнаружив в своей случайной знакомой полное сходство с недавно прибывшей в Россию принцессой Марией. И, не желая упускать «крупную рыбу», становится ее спутником. Казалось бы, уже набралось немало событий, обещающих сенсационный материал о невероятных приключениях иностранки, сдобренный прекрасными фотографиями Гарика – чего стоит только «первая сигарета принцессы». Но, самое слабое звено, человеческое сердце, черствого журналиста дрогнуло перед обаянием и почти что ребяческой наивностью, с которой наслаждалась городом и новой собой вчерашняя принцесса. Похоже, профессиональные цели сменятся надеждами на взаимность. Как удержать любимую, которая неумолимо скоро должна вернуться к любимому папе, во Францию?
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Информация
Рейтинг
- АЧРежиссёр
Александр
Черняев
- Актёр
Гоша
Куценко
- ЕПАктриса
Елена
Полякова
- Актёр
Оскар
Кучера
- Актриса
Нина
Усатова
- Актриса
Татьяна
Васильева
- Актёр
Александр
Тютин
- Актёр
Жерар
Депардье
- Актёр
Валерий
Соловьев
- Актёр
Сергей
Рост
- КЖАктёр
Кирилл
Жандаров
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- НСПродюсер
Николай
Сенкевич
- ДГПродюсер
Дмитрий
Глущенко
- МППродюсер
Маргарита
Попова
- ЮААктриса дубляжа
Юлия
Артёмова
- Оператор
Даян
Гайткулов
- МГКомпозитор
Максим
Головин