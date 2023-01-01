Биография

Нина Усатова – неподражаемая, интересная и яркая актриса. Завоевала славу народной, обладательница премии «Ника». Родилась на Алтае в 1951 году. В школе совмещала учебу с участием в самодеятельности. Именно тогда она ощутила магию театра и полюбила сцену. Но путь к славе оказался непростым. Она несколько раз поступала в театральное училище и не сдавалась после неудач. Стала студенткой Щукинского училища в 1974 году. Первый театр, в котором работала, – в Котласе, где за год она сыграла двенадцать различных ролей. Популярность пришла с фильмом «Холодное лето пятьдесят третьего», где, согласно роли, Нина Усатова перевоплотилась в немую сельскую жительницу. Сериальная слава пришла с участием в съемках фильмов «Бедная Настя», «Остров». За последнюю работу получила 6 премий «Ника» и столько же «Золотых орлов». Другие фильмы Нины Усатовой, в которых она сыграла разноплановые роли, – «Анекдот», «Кавказская рулетка». Эти ленты принесли не только популярность, но и награды. Сейчас принимает участие в съемках новой мелодрамы, играет в театре. Много раз ей предлагали преподавать, но Нина Усатова отказывалась.