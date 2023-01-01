Ой, вы, гуси… (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Рассказ о жизни в русской глубинке без прикрас. Отснятый в естественной обстановке, с участием в большинстве своем непрофессиональных актеров, фильм вызывает неподдельное ощущение реальности.



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