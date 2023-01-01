Ой, вы, гуси… (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно
8.51991, Ой, вы, гуси…
Драмы83 мин12+
Сюжет
Рассказ о жизни в русской глубинке без прикрас. Отснятый в естественной обстановке, с участием в большинстве своем непрофессиональных актеров, фильм вызывает неподдельное ощущение реальности.
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Информация
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ЛБРежиссёр
Лидия
Боброва
- ЮБАктёр
Юрий
Бобров
- ВФАктёр
Василий
Фролов
- Актриса
Нина
Усатова
- СГАктриса
Светлана
Гайтан
- МКАктриса
Марина
Кузнецова
- ГПАктёр
Григорий
Попов
- АПАктёр
А.
Половченко
- СПАктриса
С.
Постовалова
- ВБАктёр
Виталий
Бобров
- ЛБСценарист
Лидия
Боброва
- ВТПродюсер
Валентина
Тарасова
- НЗХудожница
Наталья
Замахина
- САОператор
Сергей
Астахов