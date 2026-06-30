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Wink
Светлана Гайтан
Светлана Гайтан
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Карьера
Актриса, Актриса дубляжа
Дата рождения
1 января 1947 г.
(79 лет)
Фильмография
Все
Актриса
Актриса дубляжа
Актриса
8.3
Бог печали и радости
2007
, 87 мин
Бесплатно
7.3
Платье от кутюр
2007
, 79 мин
Бесплатно
7.9
Птица счастья
2006
, 87 мин
Бесплатно
8.3
Ой, вы, гуси…
1991
, 83 мин
Бесплатно
Актриса дубляжа
9.0
Короткое замыкание
1986
, 94 мин
Бесплатно