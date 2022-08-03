Короткое замыкание (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

Короткое замыкание
8.91986, Short Circuit
Фантастика, Комедия94 мин12+

О фильме

Разряд молнии попадает в робота под номером 5, и он оживает наподобие создания Франкенштейна. Вся штука в том, что его создатель и те, кто замыслил использовать робота в военных целях, не подозревали даже, какой могучий заряд человеколюбия и добра заложен в этой, казалось бы, безмозглой и бессердечной железяке.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Короткое замыкание»