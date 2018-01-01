Биография

Фишер Стивенс — актер, режиссер, продюсер, обладатель премии «Оскар». Принял участие более чем в 90 кинопроектах. Широкую известность получил после съемок в фильмах «Хакеры», «Короткое замыкание» и «Короткое замыкание 2». Будущий актер родился в 1963 году в Чикаго. При рождении был зарегистрирован, как Стивен Фишер, но позже поменял имя и фамилию. В возрасте 13 лет переехал в Нью-Йорк, чтобы участвовать в кастингах и стать актером. После нескольких безуспешных проб юноша решил освоить актерское мастерство. Первую роль Фишер Стивенс исполнил в возрасте 14 лет в постановке «Рождественские песни» Чарльза Диккенса. В кинематографе артист дебютировал в 1981 году. Его первой работой стал фильм ужасов «Сожжение». С этого момента он начал активно сниматься в картинах разных жанров. Ярких персонажей актер сыграл в лентах «Малыш, это ты», «Короткое замыкание», «Изнанка судьбы», «Привычка жениться», «Только ты», «Завтра наступит сегодня», «Парень из «Фламинго», «Факторум», «Хакеры», «Наследники». Во многих фильмах Фишер Стивенс не только снимался, но и выступал в качестве продюсера. Известными режиссерскими работами артиста стали картины «Утренний выпуск», «Всего лишь поцелуй», «Безумная любовь» и «Реальные парни».