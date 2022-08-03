Обсуждению не подлежит (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно
Тюремная драма «Обсуждению не подлежит» 2002 года — история о соперничестве, гордости и личной репутации в мире, где правит сила. Главные роли в картине сыграли Уэсли Снайпс и Винг Реймз.
Чемпион мира по боксу Джордж Чемберс попадает в тюрьму строгого режима после того, как его признали виновным в изнасиловании. Но если на свободе он считался королем ринга, то в исправительном учреждении есть свой король — Монро Хатчен — боец, который уже много лет не проигрывал поединки и пользуется огромным авторитетом среди заключенных. Их встреча просто не может закончиться ничем хорошим, ведь каждый из спортсменов надеется доказать, что только он имеет право называться непобедимым чемпионом.
Фильм «Обсуждению не подлежит» наверняка придется по вкусу ценителям суровых спортивных драм: два сильных характера, два неуступчивых бойца. Картину можно смотреть онлайн на видеосервисе Wink.
