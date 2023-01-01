Биография

Уэсли Снайпс — американский киноактер, спортсмен, продюсер, писатель, обладатель нескольких премий и наград, включая MTV Movie Awards за лучший образ злодея и приз Венецианского кинофестиваля за роль в фильме «Свидание на одну ночь». На голливудской Аллее славы у актера есть собственная звезда. Снайпс родился в Орландо 31 июля 1962 года. Семья будущей звезды жила в благополучном городке Флориды, но когда Снайпсу было два года, они переехали в криминальный Бронкс. Мать боялась за будущее сына, поэтому с 7 лет он начал заниматься боевыми искусствами. Учился в Высшей школе исполнительских искусств вокалу, сценической речи и танцу. Окончил нью-йоркский Перчейз-колледж, имеет степень бакалавра искусств. Любовь зрителей пришла к киноактеру после съемок в вышедшем в 1993 году фильме «Разрушитель», где его партнером по площадке был Сильвестр Сталлоне. Однако подлинную славу Снайпсу принесла роль Блейда в боевике 1998 года. Уэсли Снайпс — выдающийся актер, который у многих зрителей ассоциируется со знаменитым охотником на вампиров и персонажем Marvel. Однако в творческой биографии артиста множество других не менее интересных ролей в кинолентах разных жанров. Среди знаковых работ — ставшие блокбастерами фильмы «Зона высадки», «Денежный поезд», «Хаос», «Чем мы заняты в тени», «Дэдпул и Росомаха», «Фанат» и лирическая мелодрама «Исчезающий».