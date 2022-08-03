Криминальная фишка от Генри (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Криминальная фишка от Генри
8.32011, Henry's Crime
Мелодрама, Драма103 мин18+

О фильме

Встречайте Генри — самого унылого парня в Америке. Казалось, в его жизни ничто не может измениться, но однажды сомнительный приятель попросил его подождать у крыльца главного банка в Буффало… В результате — три года тюрьмы по ложному обвинению в ограблении. Но пройдет время, и Генри вернется к тому самому банку, чтобы взять свое…

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb

