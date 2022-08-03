Криминальная фишка от Генри (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
8.32011, Henry's Crime
Мелодрама, Драма103 мин18+
О фильме
Встречайте Генри — самого унылого парня в Америке. Казалось, в его жизни ничто не может измениться, но однажды сомнительный приятель попросил его подождать у крыльца главного банка в Буффало… В результате — три года тюрьмы по ложному обвинению в ограблении. Но пройдет время, и Генри вернется к тому самому банку, чтобы взять свое…
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb
- МВРежиссёр
Малькольм
Венвилль
- Актёр
Киану
Ривз
- Актёр
Джеймс
Каан
- Актриса
Вера
Фармига
- Актёр
Петер
Стормаре
- Актриса
Джуди
Грир
- Актёр
Дэнни
Хоч
- Актёр
Фишер
Стивенс
- КГАктёр
Карри
Грэм
- ДКАктёр
Дэвид
Костабайл
- Актёр
Билл
Дьюк
- ДНСценарист
Дэвид
Н. Уайт
- СДСценарист
Саша
Джерваси
- Сценарист
Стивен
Хэймел
- Продюсер
Стивен
Хэймел
- ДШПродюсер
Джордан
Шур
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ВААктриса дубляжа
Валентина
Абрамова
- МТХудожница
Мелисса
Тот
- ЛХХудожница
Лаура
Химэн
- ККМонтажёр
Кертисс
Клейтон
- ПКОператор
Пол
Кэмерон