Биография

Билл Дьюк — американский актер и режиссер. Родился в Паукипси, США, 26 февраля 1943 года. Из-за бедности Билл собирался бросить учебу в колледже, но получил академическую стипендию в Бостонском университете. Продолжил обучение в Школе искусств Тиш Нью-Йоркского университета. Но ролей для него долго не было. Наконец, в 1971 году Дьюк получил роль на Бродвее в мюзикле «Не суждено умереть естественной смертью». В 1976 году Билл Дьюк дебютировал в кино в комедии «Автомойка». Затем сыграл в нескольких сериалах, в том числе «Старски и Хатч» и «Ангелы Чарли», а в 1978 году получил роль второго плана в комедийной драме Love Is Not Enough. Позже играл вместе с Шварценеггером в боевиках «Коммандос» и «Хищник», снимался в «Американском жиголо», «Птичке на проводе», «Люди Икс: Последняя битва», «Мэнди». Режиссерским дебютом Дьюка стал фильм The Killing Floor, за который он получил специальный приз жюри на кинофестивале «Сандэнс» в 1984 году. В 1991 году Дьюк снял «Ярость в Гарлеме», лента была номинирована на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Потом он снял триллер «Под прикрытием» с Лоренсом Фишберном и музыкальную комедию «Сестричка, действуй 2» с Вупи Голдберг. Был режиссером эпизодов многочисленных телесериалов, включая «Даллас», «Полиция Майами» и «Сумеречная зона». Всего в фильмографии Дьюка как актера и режиссера больше 100 проектов.