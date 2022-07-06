Биография

Джеймс Каан — американский актер. Номинант премий «Золотой глобус» и «Оскар». Родился в Нью-Йорке 26 марта 1940 года. Будущий актер получил образование в Нью-Йорке, а затем учился в Университете штата Мичиган. Позже перешел в университет Хофстра в Хемпстеде, во время учебы в котором заинтересовался актерским мастерством и был принят в Театральную школу Neighborhood Playhouse. Дебют Джеймса Каана на телевидении был в эпизоде сериала «Обнаженный город». Его первая значимая роль в кино — хулиган-панк в триллере 1964 года «Женщина в клетке», где главную роль сыграла Оливия де Хэвилленд, высоко оценившая игру Каана. В 1965 году Джеймс получил свою первую главную роль в автогоночной драме Говарда Хокса «Красная линия 7000». Хоуксу понравился актер, и он снял его в своем следующем фильме «Эльдорадо». Джеймс Каан наиболее известен по таким проектам, как мелодрамы «Славные парни», «Голубоглазый Микки», триллеры «Игры», «Слизняк», «Медовый месяц в Лас-Вегасе», «Город удачи», «В тени», «Город призраков», «Преступная кровь», «Пансион Джерико», фантастика «Обратный отсчет», «Роллербол», «Чужая нация», «Резец небесный», драмы «Путешествие в Шилох», «Люди дождя», «Кролик, беги», «Т.Р. Баскин», «Песня Брайана», «Крестный отец», «Увольнение до полуночи», «Игрок», «Еще один мужчина, еще один шанс», «Крестный отец: Новелла для телевидения», «Приближается всадник», «Глава вторая», «Одни и другие», «Сады камней», «Для парней», «Плоть от плоти», «Бутылочная ракета», «Все о моем отце», «Частный детектив Марлоу», «Ярды», «Невероятная миссис Ритчи», «Лас Вегас», боевики «Субмарина Х-1», «Фриби и Бин», «Элита убийц», «Вор», «Программа», «Северная звезда», «Пуленепробиваемый», «Стиратель», «Путь оружия», мюзикл «Смешная леди», комедии «Гарри и Уолтер следуют в Нью-Йорк», «Назад в темноту», военная кинокартина «Мост слишком далеко», фэнтези «Поцелуй меня на прощанье», «Эльф», ужасы «Мизери», документальный фильм «Земля и американская мечта», шпионская комедия «Напряги извилины».