Вселенная Стивена Кинга (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Документальный фильм, исследующий экранизации Стивена Кинга, с участием известных режиссеров, которые снимали по его книгам. Стивен Кинг — не только признанный король ужасов, но и самый экранизируемый автор. По его произведениям уже снято более 100 фильмов и сериалов, и не менее 10 проектов находятся в разработке. В своем документальном проекте Дафна Бевир, которая стала фанаткой писателя после прочтения «Сияния» в 10 лет, пытается разобраться, почему произведения Кинга так привлекательны для кинематографистов. А помогают ей создатель сериалов «Сияние» и фильма «Лунатики» Мик Гэррис, мастер умного хоррора Майк Флэнаган, поставивший «Игру Джералда» и «Доктор Сон», автор «Побега из Шоушенка» и «Зеленой мили» Фрэнк Дарабонт и другие режиссеры. Оставайтесь на Wink, чтобы узнать, как они снимали свое кино и что для них значит «Вселенная Стивена Кинга» — фильм смотреть онлайн можно на русском языке.



Вселенная Стивена Кинга смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.