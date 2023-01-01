Биография

Американо-канадский сценарист и режиссер Винченцо Натали родился в 1965 г. Наиболее известен как автор и постановщик научно-фантастических фильмов и хорроров, таких как «Куб», «Сайфер», «Ничто» и «Сплайс». Винченцо Натали родился в Детройте, в семье учительницы-художницы детского сада и фотографа. Он имеет итальянско-английское происхождение. Переехал в Торонто вместе со своей семьей в возрасте 1 года. Во время учебы в старшей школе подружился с канадским актером Дэвидом Хьюлеттом, с которым они позже часто снимались вместе. Был нанят художником-раскадровщиком в Nelvana Animation Studios. Режиссерский дебют состоялся в 1997 г., когда в прокат вышел фильм Винченцо Натали «Куб», в котором он также был соавтором. Фильм стал успешным во всем мире, особенно в Японии и Франции, собрав 15 миллионов долларов в последней стране и побив рекорды кассовых сборов для канадского фильма. На 19-й церемонии награждения Genie Awards фильм получил 5 номинаций, а также награду за лучший канадский полнометражный фильм на международном кинофестивале в Торонто. После этого успеха Натали снял «Сайфер» (2002) и «Ничто» (2003). В 2014 году он снял эпизоды второго сезона криминального драматического сериала «Ганнибал», а в 2015 году – «Антипасто», «Примавера» и «Секондо». Он также снял финальные 2 эпизода первого сезона сериала «Ключи Локков» от компании Netflix.