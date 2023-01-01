Мир Дикого Запада (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Фантастическая драма Джонатана Нолана и Лизы Джой о восстании андроидов из футуристического парка развлечений.



Действие сериала разворачивается в тематическом парке, созданном в стиле Дикого Запада. Здесь гости могут испытать настоящий адреналин и удовлетворить самые дерзкие желания, заплатив немалую сумму. Это место населено умными андроидами, каждый из которых играет свою �роль в общей сюжетной линии и перезапускает свою память после очередного приключения. Однако вскоре становится ясно, что некоторые роботы помнят все. Система перестает контролировать их действия, и ничего не подозревающие посетители оказываются в опасности. Андроиды жаждут отомстить за все издевательства, которым были подвергнуты ранее.



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