Мир Дикого Запада
Wink
Сериалы
Мир Дикого Запада
8.82016, Westworld 6 сезонов
Фантастика, Зарубежные18+
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Мир Дикого Запада (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

Сюжет

Фантастическая драма Джонатана Нолана и Лизы Джой о восстании андроидов из футуристического парка развлечений.

Действие сериала разворачивается в тематическом парке, созданном в стиле Дикого Запада. Здесь гости могут испытать настоящий адреналин и удовлетворить самые дерзкие желания, заплатив немалую сумму. Это место населено умными андроидами, каждый из которых играет свою роль в общей сюжетной линии и перезапускает свою память после очередного приключения. Однако вскоре становится ясно, что некоторые роботы помнят все. Система перестает контролировать их действия, и ничего не подозревающие посетители оказываются в опасности. Андроиды жаждут отомстить за все издевательства, которым были подвергнуты ранее.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мир Дикого Запада»

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