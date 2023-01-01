Мир Дикого Запада (сериал, 2016) смотреть онлайн
- 18+66 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 1 Серия 1
- 18+57 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 1 Серия 2
- 18+56 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 1 Серия 3
- 18+57 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 1 Серия 4
- 18+53 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 1 Серия 5
- 18+55 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 1 Серия 6
- 18+55 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 1 Серия 7
- 18+56 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 1 Серия 8
- 18+57 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 1 Серия 9
- 18+86 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Фантастическая драма Джонатана Нолана и Лизы Джой о восстании андроидов из футуристического парка развлечений.
Действие сериала разворачивается в тематическом парке, созданном в стиле Дикого Запада. Здесь гости могут испытать настоящий адреналин и удовлетворить самые дерзкие желания, заплатив немалую сумму. Это место населено умными андроидами, каждый из которых играет свою �роль в общей сюжетной линии и перезапускает свою память после очередного приключения. Однако вскоре становится ясно, что некоторые роботы помнят все. Система перестает контролировать их действия, и ничего не подозревающие посетители оказываются в опасности. Андроиды жаждут отомстить за все издевательства, которым были подвергнуты ранее.
Чем обернется масштабное противостояние людей и роботов, узнаете в сай-фай драме «Мир Дикого Запада». Смотреть сериал онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink! Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Драмы, Зарубежные
Рейтинг
- РДРежиссёр
Ричард
Дж. Льюис
- ДНРежиссёр
Джонатан
Нолан
- Режиссёр
Винченцо
Натали
- Актриса
Тандиве
Ньютон
- Актёр
Джеффри
Райт
- Актёр
Эд
Харрис
- Актриса
Эван
Рэйчел Вуд
- ТТАктриса
Тесса
Томпсон
- Актёр
Джеймс
Марсден
- Актёр
Люк
Хемсворт
- АСАктриса
Анджела
Сарафян
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- АПАктёр
Аарон
Пол
- ККСценарист
Кэрри
Круз
- ДГСценарист
Джордан
Голдберг
- Продюсер
Джей
Джей Абрамс
- ЛДПродюсер
Лиза
Джой
- ДНПродюсер
Джонатан
Нолан
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- ХКХудожник
Ховард
Каммингс
- НКХудожник
Нэйтан
Краули
- ДГОператор
Джон
Грилло
- БГОператор
Брендан
Гэлвин
- Композитор
Рамин
Джавади