Искусственный интеллект против человеческого: смотрите сериал «Мир Дикого Запада» в подписке Amediateka на видеосервисе Wink.



Священная война андроидов все же вышла за пределы Дикого Запада. Долорес, маскируясь под Шарлотту, нашла способ проникнуть в большой мир, захватив с собой несколько мозговых модулей других роботов. Теперь главная цель самого умного андроида — получение доступа к высшей форме искусственного интеллекта, созданной корпорацией Incite. Пользуясь прикрытием, Долорес входит в доверие к сыну сооснователя компании и подбирается совсем близко к коду. Тем временем Мейв вдруг обнаруживает себя в роли актрисы в другом тематическом парке — в фашистской Италии эпохи Второй мировой войны.



Доберется ли Долорес до вершины техномира и сумеет ли вытащить подругу? Смотрите 3 сезон сериала «Мир Дикого Запада» в подписке Amediateka на видеосервисе Wink.

