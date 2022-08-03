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Мир Дикого Запада
3-й сезон

Мир Дикого Запада (сериал, 2020) сезон 3 смотреть онлайн

8.82020, Westworld 8 серий
Фантастика, Детектив18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

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О сериале

Искусственный интеллект против человеческого: смотрите сериал «Мир Дикого Запада» в подписке Amediateka на видеосервисе Wink.

Священная война андроидов все же вышла за пределы Дикого Запада. Долорес, маскируясь под Шарлотту, нашла способ проникнуть в большой мир, захватив с собой несколько мозговых модулей других роботов. Теперь главная цель самого умного андроида — получение доступа к высшей форме искусственного интеллекта, созданной корпорацией Incite. Пользуясь прикрытием, Долорес входит в доверие к сыну сооснователя компании и подбирается совсем близко к коду. Тем временем Мейв вдруг обнаруживает себя в роли актрисы в другом тематическом парке — в фашистской Италии эпохи Второй мировой войны.

Доберется ли Долорес до вершины техномира и сумеет ли вытащить подругу? Смотрите 3 сезон сериала «Мир Дикого Запада» в подписке Amediateka на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мир Дикого Запада»