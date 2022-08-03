Мир Дикого Запада (сериал, 2020) сезон 3 смотреть онлайн
- 18+66 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 3 Серия 1
- 18+56 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 3 Серия 2
- 18+56 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 3 Серия 3
- 18+57 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 3 Серия 4
- 18+56 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 3 Серия 5
- 18+56 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 3 Серия 6
- 18+56 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 3 Серия 7
- 18+73 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 3 Серия 8
О сериале
Искусственный интеллект против человеческого: смотрите сериал «Мир Дикого Запада» в подписке Amediateka на видеосервисе Wink.
Священная война андроидов все же вышла за пределы Дикого Запада. Долорес, маскируясь под Шарлотту, нашла способ проникнуть в большой мир, захватив с собой несколько мозговых модулей других роботов. Теперь главная цель самого умного андроида — получение доступа к высшей форме искусственного интеллекта, созданной корпорацией Incite. Пользуясь прикрытием, Долорес входит в доверие к сыну сооснователя компании и подбирается совсем близко к коду. Тем временем Мейв вдруг обнаруживает себя в роли актрисы в другом тематическом парке — в фашистской Италии эпохи Второй мировой войны.
Доберется ли Долорес до вершины техномира и сумеет ли вытащить подругу? Смотрите 3 сезон сериала «Мир Дикого Запада» в подписке Amediateka на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Детектив
Рейтинг
- РДРежиссёр
Ричард
Дж. Льюис
- ДНРежиссёр
Джонатан
Нолан
- Режиссёр
Винченцо
Натали
- Актриса
Тандиве
Ньютон
- Актёр
Джеффри
Райт
- Актёр
Эд
Харрис
- Актриса
Эван
Рэйчел Вуд
- ТТАктриса
Тесса
Томпсон
- Актёр
Джеймс
Марсден
- Актёр
Люк
Хемсворт
- АСАктриса
Анджела
Сарафян
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- АПАктёр
Аарон
Пол
- ККСценарист
Кэрри
Круз
- ДГСценарист
Джордан
Голдберг
- Продюсер
Джей
Джей Абрамс
- ЛДПродюсер
Лиза
Джой
- ДНПродюсер
Джонатан
Нолан
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- ХКХудожник
Ховард
Каммингс
- НКХудожник
Нэйтан
Краули
- ДГОператор
Джон
Грилло
- БГОператор
Брендан
Гэлвин
- Композитор
Рамин
Джавади