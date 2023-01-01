Тандиве Ньютон

Биография

Тэнди Ньютон – актриса, голливудская «звезда», получившая известность благодаря картинам «Миссия невыполнима 2», «Столкновение», «В погоне за счастьем». Принимает активное участие в благотворительных акциях в защиту экологии. Будущая кинозвезда родилась в Лондоне, когда ее родители отправились в туристическую поездку. Первые годы жизни девочка провела в Замбии. Ее отец – коренной британец, он работал лаборантом-техником, занимался живописью. Мать работала в здравоохранении. Семья перебралась в Лондон в 1976 г. Здесь юная Тэнди увлеклась танцевальным искусством, но, получив травму спины, оставила танцевальную карьеру. Первую роль Тэнди Ньютон исполнила в 1991 г. в картине «Флирт». Затем она уехала в Голливуд, но оказалась невостребованной, так как имела выраженный британский акцент. Девушке пришлось вернуться в Англию, где она стала студенткой Кембриджа, изучавшей социальную антропологию. В 1994 г. артистку пригласили на роль служанки в культовую картину «Интервью с вампиром: вампирские хроники». А в следующем году она получила роль в фильме «Джефферсон в Париже», благодаря этой работе актрису увидел голливудский режиссер Джонатан Демме, он дал девушке роль в своей мелодраме «Любимая». Звездным для Тэнди Ньютон стал фильм «Миссия невыполнима – 2». Затем она стала принимать участие в популярных кинопроектах. Актриса снялась в сериале «Скорая помощь», известных кинолентах «Хроники Риддика», «Столкновение».